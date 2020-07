Berruti annuncia in tv: «Io e la Boschi siamo innamorati». E lei attacca Toninelli sui social

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno ufficializzato la loro relazione. Nei giorni scorsi erano arrivate indiscrezioni sul legame sentimentale tra la capogruppo alla Camera di Italia Viva e l’attore. Il settimanale Chi aveva pubblicato delle fotografie in cui comparivano assieme. La confessione arriva però in tv, quasi inaspettata. La loro love story funziona a meraviglia. Berruti parla nel corso della puntata puntata di “C’è tempo per…”, il programma condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1.

Berruti: «Io e la Boschi siamo una bellissima coppia»

«Io sono una persona molto riservata», puntualizza inizialmente l’attore. «Credo che la propria vita privata vada tutelata e custodita gelosamente. Quindi, evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me». Subito dopo, però, Berruti si apre. «Comunque sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia». E conferma quindi che la sua relazione con la capogruppo di Italia Viva alla Camera va a gonfie vele-

L’esponente di Iv contro Toninelli

La Boschi, invece, mantiene la riservatezza e preferisce attaccare i suoi pseudo-alleati di governo. Nel mirino ci sono soprattutto i Cinquestelle. «Durante gli anni del nostro governo Toninelli era uno dei più duri, il primo a insultarci, a gridarci “casta”, a rinfacciarci presunti scandali. Vedo oggi le sue immagini, braccato da ragazzi che lo contestano come faceva lui con noi. Lo vedo sbroccare e dire parolacce, lo vedo scappare e provo un sentimento strano».

La Boschi contro l’antipolitica

«Quasi di imbarazzo per lui», incalza la Boschi. «È vittima oggi di quella stessa antipolitica che lo ha portato in Parlamento. Il populismo è una ruota che gira: o ritorna la politica o ci saranno sempre queste immagini tristi e mediocri. Non credo che Toninelli capirà la lezione. Spero che tanti cittadini si rendano conto che il populismo è un virus e che la politica è il vaccino».