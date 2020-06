“Via col vento”, Meloni ridicolizza i buonisti: «Fu il primo Oscar vinto da un’attrice afroamericana»

«La piattaforma di video in streaming HBO Max ha rimosso temporaneamente il celebre film “Via col Vento” giudicandolo razzista. Peccato che la pellicola sia valsa il primo premio Oscar della storia vinto da una attrice afroamericana. Contraddizioni della furia ideologica del politicamente corretto (e dell’ignoranza)». In poche parole Giorgia Meloni dai suoi profili social disintegra la dittatura della scemenza, la follia e il fanatismo che stanno pericolosamente prendendo piede. La notizia della piattaforma che censura il film più hollywoodiano di sempre è un’offesa all’intelligenza oltreché all’arte cinematografica. Le polemiche non si spengono dopo

Giorgia Meloni non può fare a meno di sottolineare un aspetto importante che i geni del politicamente ignorano: l’attrice Hattie McDaniel, interprete della Mummi, la governante di miss Rossella, per Via col vento, è entrata nella storia. Se il film (e il romanzo di Margaret Mitchell) l’avevano disegnata così, la realtà la fece diventare la prima attrice afroamericana a vincere l’Oscar. I commenti sui social parlano chiaro: “La cosa sta sfuggendo di mano tanto da sfiorare il grottesco”, “hanno il cervello in frantumi completamente, ossessionati da questo politicamente corretto”. “La psicosi del buonismo esasperato attacca qualsiasi cosa. Allucinante! Il mio film preferito è comunque ambientato in un periodo storico ben preciso: non si può rifiutare che è esistito!”.

Sentite cosa rispose l’attrice di colore Hattie McDaniel, quando, all’epoca fu intervistata. Le chiesero se, con il suo personaggio, non le sembrava di esaltare lo stereotipo del servitore nero. Rispose così Hattie: «Credo che il pubblico sia meno ingenuo di quello che credono i più critici»… Schiaffo agli stolti.