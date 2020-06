Rom insulta Salvini: «Sei un pezzo m***a razzista» . Ed esalta Di Maio: «Grazie per il regalo…» (video)

Un rom insulta Matteo Salvini. La senatrice della Lega Roberta Ferrero ha postato sulla sua pagina Facebook un video girato a Milano. E scrive: «Pensavo di averle viste tutte e invece… Secondo voi è normale?». Nel video si vede un rom che dice: «Salvini tu sei una persona molto maleducata. Sai perché? Io sono di Sarajevo, sono uno zingaro bosniaco. Io sono nato in mezzo alla strada. Tu sei una m***a, sei un razzista faccia di m***a. Salvini sei bla, bla, bla. Di Maio ha fatto una bella cosa. Ci ha dato il reddito di cittadinanza. Io te ne sono grato. Di Maio aiutami che ho bisogno di soldi. Di Maio è stato bravo. 5 Stelle forza».

Rom insulta Salvini: la reazione del web

Il video ha provocato l’ira del web. Scrive un utente: «Il reddito di cittadinanza a questi va tolto perché non ne hanno bisogno con tutti i furti che fanno stanno alla grande…». E un altro aggiunge: «Ecco a chi hanno dato il reddito di cittadinanza. Ci credo che non li mandano a lavorare, ma a zappare nei campi lo possono fare». E poi ancora: «In un Paese civile avrebbe avuto alle spalle le forze dell’ordine prima ancora di poter finirà di dire tutte quelle str….te». E c’è chi punta il dito: «Voi venite aiutati. Noi italiani paghiamo anche per voi… E se abbiamo bisogno noi… Campa cavallo». E un altro ancora: «La cosa tragica è che loro prendono il reddito di cittadinanza e italiani magari veramente bisognosi no. Che poi si permetta di offendere sapendo di passarla liscia questo può succedere solo in Italia». E un altro ancora scrive: «Ecco chi abbiamo aiutato… Bravissimi 5 Stelle siete l’orgoglio del popolo Italiano, per non parlare del Pd… Però attenzione che tutto questo finirà presto». E infine: «Questo elemento rappresenta molto bene l’idea del reddito di cittadinanza soprattutto come è stato speso bene. Forza Matteo liberaci da questa dittatura».