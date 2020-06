Contro Salvini insulti a raffica: il Pd lo infanga perché mangia ciliegie. E lui: «Siete da ricovero»

L’ultima follia dei compagni: insultano Salvini perché mangia le ciliegie. E lui li asfalta. «Quelli del Pd sono da ricovero… Ma pensate a dare la cassa integrazione ai lavoratori e soldi veri alle imprese, altro che ciliegie!».

Il leader della Lega è finito al centro di una bufera surreale. Questa volta a far scatenare i sinistri è stato un video che ha subito fatto il giro del web nel quale è stato ripreso mentre mangiava ciliegie. Era in corso una conferenza stampa. Luca Zaia parlava di salute e poi a un certo punto si era soffermato sul batterio killer, il Citrobacter. Un caso che è scoppiato all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove sono morti almeno tre neonati per il batterio. Sul tavolo c’erano un paio di vaschette di ciliegie offerte dai produttori locali a Zaia e Salvini. Il leader del Carroccio ne aveva assaggiata qualcuna. E apriti cielo. Sui social i sinistri si sono subito scatenati. C’è chi ha attaccato e insultato Salvini, poiché sarebbe “fuori luogo” o “offensivo” mangiare delle ciliegie mentre si affrontava un tema come quello. Il video è stato rilanciato online anche sul profilo Twitter dei Deputati del Pd alla Camera. Ecco il tweet dei deputati Pd. «In un ospedale di Verona si è diffuso un batterio letale. Alcuni piccoli sono morti. In conferenza stampa con Zaia, c’era Salvini. E cosa faceva? Si ingozzava di ciliegie. Giudicate voi, se questo è un uomo degno di rappresentare le istituzioni».

La replica di Salvini e i commenti del web

A distanza di ventiquattr’ore Salvini ha replicato. E ci sono stati tantissimi commenti sulla sua pagina. C’è chi ha continuato a offenderlo. Ma la maggior parte degli utenti ha preso le sue difese. Scrive un utente: «Quelli che hanno fatto girare questo video non hanno nulla da fare? Perché non ci raccontano come hanno versato degli euro per le mascherine senza ricevere niente? Perché non dicono che nel governo qualcuno decide e gli altri eseguono senza battere ciglio?». E un altro: «I sinistroidi sono a Villa Panfili sfilano su auto blu mangiano e bevono e intanto pensano come lasciarci in braghe di tela. Salvini piaccia o meno sta in mezzo alla gente che non ne può più». E un altro aggiunge: «Ciao Matteo, ti criticano perché mangi ciliegie. Che dire di loro che stanno succhiando tutto il sangue agli italiani? Tra un po’ non esisteranno tante piccole imprese tante piccole attività commerciali. Cosa aspettano che tutti falliscono? E la cosa più schifosa è che permettono a grandi europei di investire in Italia perché prendono sussidi (alla faccia nostra). E una volta esauriti questi chiudono creando disoccupazione mettendo migliaia di famiglie in strada. Secondo voi non è lo Stato della vergogna?».

Quelli del PD sono da ricovero… Ma pensate a dare la cassa integrazione ai lavoratori e soldi veri alle imprese, altro… Pubblicato da Matteo Salvini su Martedì 16 giugno 2020