La morte di George Floyd ad opera di un poliziotto violento ha scosso le coscienze in America. E non solo. Tuttavia il movimento di protesta che ne è nato, Black Lives Matter, è tutto politico e mette in primo piano il problema del razzismo lasciando ai margini il vero tema, quello della violenza ingiustificata della polizia.

Il caso di Daniel Shaver

Una violenza che si esercita anche sui bianchi. Lo dimostra il caso di Daniel Shaver, ricordato sul blog di Nicola Porro con un articolo di Stefano Varanelli. La vicenda risale al 2016. Shaver aveva 26 anni e fu ucciso in un hotel in Arizona dove si trovava per lavoro. “Qualcuno lo nota mentre mostra un fucile air gun (cioè un giocattolo) ad alcuni colleghi e chiama la polizia che interviene in forze. La scena viene ripresa dalla bodycam di uno degli agenti. Shaver è in ginocchio in fondo al corridoio”. Il video terrificante mostra tutto. Il giovane implora piangendo, dice: “Vi prego, non uccidetemi”. Chiede solo di vivere, proprio come George Floyd. E come Floyd Shaver era ubriaco. Il poliziotto gli fornisce istruzioni, dice di strisciare a terra carponi fino a lui. Daniel obbedisce, poi però inavvertitamente porta la mano alla cinta dei pantaloni. Un errore che gli costa la vita.

L’agente che fece fuoco venne assolto

“Un’agente fa fuoco. Una smitragliata a distanza ravvicinata, dall’alto verso il basso, e il corpo di Shaver, già carponi, si affloscia al suolo senza vita. Ora avete mai sentito parlare di questo ennesimo caso di civile disarmato (e del tutto innocente) ucciso dalla polizia? Vi ricordate manifestazioni, veglie, appelli accorati delle star? Ho omesso naturalmente un particolare che, evidentemente, è decisivo: Shaver era bianco”.

Il suo avvocato al processo parlò di “esecuzione”. Ai danni di un uomo inerme. Ma il poliziotto che uccise Shaver, Philip Brailsford, venne dichiarato “non colpevole”.

questo il link della Nbc dove è possibile vedere il video