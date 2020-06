Ponte di Genova, per la prima volta un’auto torna ad attraversarlo (video)

Le grate di protezione, gli operai in tuta arancione e caschetti, la segnaletica dei lavori in corso, il percorso stradale fatto di deviazioni e rientri. Il Ponte di Genova è ancora un cantiere aperto. Epperò stamattina, per la prima volta dal crollo, una macchina è tornata a percorrerlo.

Al lavoro anche durante il passaggio dell’auto

A bordo del veicolo c’era Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, il gruppo delle grandi opere che ha realizzato il ponte e sta ora portando a termine i lavori con Fincantieri e Italferr. “Quello di oggi è stato il primo attraversamento di un’automobile civile sul viadotto”, ha spiegato in una nota. Anche durante il “viaggio” le attività sull’impalcato sono proseguite senza sosta, con l’obiettivo di terminare i lavori entro la fine di luglio. “Passeggiare qui sopra oggi – ha detto Salini – è un’emozione unica. Racconta tutto lo sforzo e la passione di questi mesi, ma racconta anche che in Italia le grandi opere si possono fare e si possono fare in tempi brevi“. La soletta in calcestruzzo sul ponte, terminata in meno di due settimane, è stata ormai completata. Ora vengono montati i pannelli fotovoltaici che assicureranno l’autonomia energetica del ponte.

FI: “Bene il Ponte di Genova, ma su Autostrade…”

“La buona notizia – ha commentato la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini – è che la prima auto ha potuto attraversare il nuovo ponte di Genova a neanche due anni dalla terribile tragedia che colpì la città e l’Italia intera. Il segno che il Paese ce la può fare e che burocrazia e lentezze si possono superare. La cattiva notizia – ha però ricordato l’esponente azzurra – è che ancora il governo non ha sciolto ilnodo con Autostrade, per cui il ponte non si sa a chi andrà. Questo – ha concluso Gelmini – è semplicemente uno scandalo”.