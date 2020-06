Brutto incidente nel primo pomeriggio a Roma per Gianluigi Paragone, giornalista e senatore del gruppo misto. “Stava procedendo a bordo del suo scooter – scrive Repubblica – quando è stato travolto da una macchina. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.30 in piazza Lauro de Bosis, sul lungotevere tra la sede del Coni e il Foro Italico. L’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi, alcuni testimoni hanno quindi allertato i vigili urbani. I sanitari del 118 arrivati poco dopo sul posto hanno trasportato il giornalista in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli ma non è in pericolo di vita ed è sempre rimasto cosciente”.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di verifica. Al momento si sa solo che l’uomo che era alla guida dell’auto che ha investito Paragone non ha riportato ferite. Verrà ascoltato nelle prossime ore negli uffici del comando generale dei vigili di Roma.