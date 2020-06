Paola Taverna parla di investimenti e il web la distrugge: «Ma dove sono sti ca..o di miliardi» (video)

Paola Taverna, l’esponente grillina di lotta e di governo, continua la sua metamorfosi. Era la più aggressiva tra i 5S ma da quando i 5S si sono incollati alle poltrone interpreta il ruolo della responsabile e i suoi toni sono sempre più soft. Eccola calma mentre parla in un video di investimenti e sburocratizzazione. «Inizieremo – dice la pentastellata – con un tour virtuale per parlare di investimenti e sburocratizzazione. Per il M5S le priorità sono le esigenze dei cittadini. Per questo da lunedì partiamo con un tour virtuale. Parliamo degli 80 miliardi già stanziati dal governo e degli investimenti in nuove tecnologie in uno Stato con meno burocrazie». (GUARDA VIDEO)

Paola Taverna e l’ira del web

Parole che hanno fatto subito imbufalire il web. Tantissime le proteste di chi è alla canna del gas e dal governo ha ricevuto solo false promesse. Scrive un utente: «Ma quale priorità, mettetevi la maschera». E un altro aggiunge: «Le priorità (a discapito degli italiani ) di Di Maio per tutto lo staff dei Pentastellati sono state quelle di introdurre nel Decreto Rilancio, viaggi per il Katar fino al 2022 per la enorme cifra di ben 12 miliardi di euro, sulle spalle degli italiani. Verità, verità, verità questo era il vostro slogan appena insediati in Parlamento. Ora vi dovete solo vergognare». E un’altro ancora incalza: «Guarda un po’, sembra che gli ultimi giorni tu li abbia passati dalla Regina Elisabetta tanto è garbato ed educato il tuo linguaggio! Eppure ti ricordavo quando davi delle m….e e auguravi la miglior morte a quelli del Pd! Come si cambia per la poltrona». Caustico un altro utente: «Un tour virtuale per evitare di essere fischiati e presi a uova marce…». E un altro ancora: «Dopo otto anni che siete entrati in Parlamento per aprirlo come una scatoletta di tonno, vi ci siete chiusi dentro». Tanti sono infuriati per le false promesse del governo. Uno per tutti: «Ma dove sono sti ca..i di miliardi. Non siete riusciti neanche a pagare la cassa integrazione. Vergognatevi». E un signora scrive: «Le uova marce e i pomodori li metto da parte per quando vi rifarete vedere nelle piazze… traditori… venduti».