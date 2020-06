Alessandra Mussolini nel cast di “Ballando con le stelle”. Lo show condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Un annuncio che ha già fatto uscire allo scoperto Selvaggia Lucarelli che così commenta: “Ci sarà la Mussolini a Ballando. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così”.

I commenti sui social

L’accoglienza social all’annuncio rispolvera i triti e ritriti luoghi comuni dell’antifascismo militante. Così si esprime un utente: “Dice che per ballare meglio la Mussolini si farà smitragliare ripetutamente vicino ai piedi”. E un altro: “Curiosissimo di vederla fare la verticale”. C’è poi chi si augura addirittura l’esilio per la nipote del Duce. “In un altro paese la #Mussolini sarebbe dovuta andare via. In Italia partecipa a #BallandoConLeStelle. Che vergogna”. E ancora chi giudica inopportuna la partecipazione a una trasmissione Rai per via del cognome. “La #Mussolini non è solo nipote dell’uomo che distrusse l’Italia, è una parlamentare che non ha mai rinnegato le scelte del nonno e spesso le ha addirittura difese. La RAI è servizio pubblico, non può avere tra i suoi ospiti una persona che nel suo essere è apologia del fascismo”. In molti se la prendono con la Rai: “Mi chiedo in quale altro paese occidentale sarebbe accettato invitare ad uno show di prima serata una persona che ha basato tutta la sua carriera sulla rievocazione del fascismo e sulla sua parentela con un dittatore sanguinario”.

Commenti che non sono solo frutto di odio ma anche di incompetenza sui meccanismi degli show televisivi. La Mussolini porta con sé dibattito e dunque visibilità. Sul suo cognome la trasmissione di Milly Carlucci costruisce audience e interesse, al di là dei pro e dei contro. Del resto questi antifascisti da tastiera non imparano mai la lezione: non ricordano già più che qualcuno utilizzando il Duce in copertina ha vinto un premio Strega?