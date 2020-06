“Alla Puglia non manca niente, le manca però una classe dirigente che sia all’altezza delle sue speranze e delle sue possibilità. Noi vorremmo essere quella classe dirigente”. Giorgia Meloni, da Bari, ha lanciato la candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione. E lo ha fatto ricordando che Fitto ha “una storia d’amore per la sua terra e di concretezza nelle soluzioni per questa regione”. “Siamo ottimisti e fiduciosi sui risultati”, ha sottolineato la leader di FdI, aggiungendo che “Fitto è una persona competente, che ha già dimostrato di saper dare tanto”.

Meloni: “Con Fitto abbiamo scelto la competenza”

Meloni ha quindi ricordato che le ultime politiche incisive per il territorio che si ricordino, a partire dal tema delle infrastrutture, riguardano l’amministrazione di centrodestra. “Ci hanno detto che uno vale uno, ma non è così. Lo abbiamo visto e lo stiamo pagando – ha sottolineato Meloni – anche a livello del governo della nazione”. La sfida di FdI nell’indicare la candidatura di Fitto è stata, dunque, quella della competenza. Con un valore aggiunto. Fitto, che per questa scommessa rinuncia a un incarico di primo piano come quello di co-presidente di una delle principali famiglie europee, rappresenta proprio per questo un’opportunità in più: “Con Fitto – ha chiarito la leader di FdI – portiamo la Puglia in Europa“.

La Puglia capofila del riscatto del Mezzogiorno

Quella per la Puglia, ha poi spiegato Meloni, è una sfida che ha valore locale, ma che ha anche un valore nazionale. “Sono molto fiera – ha affermato Meloni – che Fratelli d’Italia sia portabandiera di questa sfida per la presidenza della Regione Puglia. Abbiamo scelto di investire sulla Puglia, di investire sul Mezzogiorno – ha chiarito la leader di FdI – non perché siamo meridionalisti, ma perché siamo un partito nazionale. E l’Italia senza uno sviluppo adeguato del Mezzogiorno, senza la capacità del Mezzogiorno di competere ad armi pari con le altre regioni, non si può salvare”. “E la Puglia – ha precisato – ha le caratteristiche per essere capofila di questa riscossa“.