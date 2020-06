“L’inchiesta sulla gara del Tpl in Toscana, che oggi vede indagato anche il presidente della Regione Rossi, conferma che Fratelli d’Italia aveva ragione a pretendere chiarezza. Siamo stati i primi a sollevare dubbi su un appalto miliardario che ha di fatto consegnato in mani francesi il trasporto pubblico locale toscano”. È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Quando ho incontrato a Prato i vertici della cooperativa Cap ho potuto constatare di persona i tanti aspetti poco chiari della gara. Un appalto che abbiamo criticato fin dall’inizio. Spetterà alla magistratura verificare se sono stati commessi reati o meno. Ma noi continueremo a tenere accesi i riflettori sul caso, nell’interesse dei cittadini toscani”, conclude Meloni.

Il governatore Pd ha ricevuto un avviso di garanzia

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, incarnazione del potere rosso con tutte le sue arroganti derive, risulta tra gli indagati nell’inchiesta sulla gara regionale per il trasporto pubblico locale aperta dalla Procura di Firenze. Oltre a quello di Rossi, ci sono altri sei indagati: due funzionari della Regione e quattro membri della commissione giudicatrice. Lo riferisce “La Nazione”. La gara, da 4 miliardi di euro, è stata assegnata ad Autolinee Toscane, società controllata dai francesi del gruppo Ratp. Le accuse ipotizzate nei confronti del governatore della Toscana sono gravi. Si va dal falso, abuso di ufficio, turbativa d’asta, induzione a promettere o dare utilità.

Chi sono gli altri indagati con Rossi

Oltre al governatore della Toscana, sono indagati i funzionari della Regione Riccardo Buffoni, 61 anni, di Montevarchi, e Ivana Malvaso, 61 anni, fiorentina, perquisiti il 28 maggio, poi i membri della commissione giudicante: i professori Mario Sebastiani, 76 anni, romano, e il fiorentino Stefano Pozzoli, 57, che è stato anche commissario del carnevale di Viareggio, la dirigente dell’Irpet Patrizia Lattarulo, 59 anni, e la dirigente del trasporto pubblico della regione Liguria Gabriella Rolandelli, 51 anni, di Chiavari. Tra i destinatari di sequestri, seppur non indagato, c’è anche Marco Gorelli. Figura evidenziata dagli esposti per il “doppio ruolo” avuto nella gara sott’inchiesta. Gorelli oggi è un consulente dei vincitori del maxi appalto. Tuttavia lui, questa gara, ha contribuito a bandirla. Ha infatti studiato per conto della Regione Toscana l’opzione “lotto unico”, poi effettivamente adottata.