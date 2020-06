Spiagge smart. Si ordina online restando sotto l’ombrellone. Una tendenza che già piaceva molto agli italiani e che il Covid 19 ha reso quasi irrinunciabile. Ordinare online e farsi recapitare il cibo a domicilio. Ora il food delivery arriva anche sulle spiagge italiane.

Spiagge smart, si ordina online dalla sdraio

Per rispettare le normative di igiene e sicurezza di Inail e Iss, nascono nuove soluzioni digitali. Per ridurre al minimo i contatti diretti tra persone, anche sotto l’ombrellone. Una di queste è Cibilio, un servizio pensato per ordinare cibo senza muoversi dalla sdraio. Direttamente dallo smartphone. Il funzionamento è semplice: puntando sul QrCode il bagnante si collega sul dominio che lo stabilimento ha creato sul portale Cibilio.it. Consulta il menù, sceglie cosa mangiare, indica il numero dell’ombrellone e l’orario di consegna.

La piattaforma di Cibilio già in uso in Calabria

Si potrà pagare in contanti, oppure online con carta di credito. Intanto, i primi lidi ad aver aderito al servizio si trovano in Calabria. La piattaforma, gratuita per gli utenti, oltre la versione ”Business”, ha un piano ”Start’. Per condividere e promuovere il menù anche tramite Whatsapp. “Abbiamo pensato a una soluzione economica. Personalizzabile e interattiva che ha due obiettivi. Mantenere una comunicazione costante tra il ristoratore e il cliente, attraverso i social network. E gestire in autonomia i flussi di lavoro, orari di consegna, pagamento, comande e altro”, spiega lo staff di Cibilio. “La soluzione è flessibile e può adattarsi alle esigenze di bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, pasticcerie. Che cercano strumenti digitali economici e facili. Per digitalizzare il loro menù e gestire gli ordini dei clienti. Cibilio è disponibile anche per le pubbliche amministrazioni. Per tutti i Comuni italiani che in questo momento di crisi desiderano offrire un servizio innovativo e gratuito agli esercenti food che operano sul loro territorio. Cibilio è un’idea di Altrama, software house con sede a Cosenza.