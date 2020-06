I votofobi non vogliono che il popolo si pronunci, hanno il terrore delle elezioni anticipate. Poi, dicono che c’è il coronavirus, gli assembramenti, le file ai seggi, ma come si fa….

Si fa, si fa… come si farà in Veneto e in Toscana, in Liguria e nelle Marche e pure in Puglia e Campania. Non solo: a settembre voteranno tutti gli italiani, che avranno in mano la scheda per il referendum elettorale. Ora, a meno di doverla disinfettare col gel, quella scheda e’ uguale uguale a quella per eventuali elezioni anticipate. Non ci sono più alibi.

Nessun motivo contro le elezioni anticipate

Ma la maggioranza è terrorizzata. Zingaretti chiede la svolta. Allora non è vero che Conte sta in testa ai sondaggi, sennò punterebbero su di lui per vincere. Sanno che il Centrodestra – se si va alle urne – è uno squadrone imbattibile, e loro – i rossi, anche nella versione gialla – non hanno argomenti. Dovranno imparare ad inginocchiarsi di fronte al popolo italiano, altro che le indegne sceneggiate della Boldrini a Montecitorio severamente riprese – finalmente! – da Donzelli di Fratelli d’Italia.