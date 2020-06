La vicenda prende le mosse dall’anno 1937 quando il giovane federale Giovanni Comini a soli 29 anni si ritroverà a dover gestire una missione molto delicata delicata: controllare Gabriele D’Annunzio, per volere di Mussolini. Si tratterà di una vera sfida per il protagonista, soprattutto per via della incrollabile stima reverenziale che prova nei confronti del poeta-soldato le cui gesta sono all’origine del fenomeno del fascismo stesso.