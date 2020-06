No, non è solo una passerella quella degli Stati generali a Villa Pamphili. C’è anche questo aspetto ma c’è anche altro. La volontà del governo di rinsaldare il patto con Bruxelles, lanciando segnali rassicuranti alla Ue. E non è un caso che Giuseppe Conte abbia rilanciato proprio da Villa Pamphili la lotta al contante. Ma con una strategia soft. A cominciare dal nome:”cashless”.

Conte e la riduzione del contante

La transizione verso il cashless, con una riduzione significativa del contante e l’emersione del sommerso, deve essere “dolce, fair, gentile”, senza imposizioni o “penalizzazioni” per chi non vuole conformarsi all’uso della moneta digitale. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aprendo la terza giornata degli Stati generali dell’Economia con le confederazioni, il mondo del commercio e dell’artigianato.

“Non possiamo digitalizzare il Paese se rimarrà consistente l’economia sommersa. È questo il vero problema – ha rimarcato a più riprese il presidente del Consiglio – Non è solo un problema dei 100, 110, 120 miliardi che sono sottratti al circuito legale. Certo che è un problema, sono somme consistenti. Ma è chiaro che se noi andiamo a modernizzare il Paese per renderlo più avanzato, per farlo correre con la crescita del Pil, per non avere più una sofferenza congenita nella produttività e nel prodotto interno lordo non potremo mai raggiungere questo risultato perché potremo digitalizzare quel che vogliamo ma una grande percentuale dell’economia del Paese rimarrà sottratta alla digitalizzazione. Il modo per raggiungerlo è un modo dolce, fair, gentile. Non abbiamo mai pensato di imporre penalizzazioni a chi non si conforma a questa buona pratica dei pagamenti digitali”.

A settembre il Recovery plan per l’Italia

Conte ha fatto poi ricorso alla solita strategia degli annunci: “Sta per arrivare questo Recovery Fund – ha detto – Quindi siamo chiamati ad elaborare, nell’ambito di questo piano di rilancio, un più specifico Recovery plan italiano. Ovviamente nell’ambito di questo, dove c’è tutta l’azione di governo di rilancio. All’interno di questo andremo ad individuare e presenteremo a settembre un piano specifico di Recovery italiano”.

I commenti di Ronzulli e Crosetto

“Il Parlamento – obietta Licia Ronzulli di Forza Italia – ha votato a favore di un corposo scostamento di bilancio con l’obiettivo di fare arrivare subito soldi a famiglie, lavoratori e imprese, così che le aziende non chiudano e i dipendenti non restino disoccupati. Dove sono queste risorse? E’ assurdo che dal conclave degli Stati Generali, mentre è riunito con le associazioni delle imprese, del commercio e degli artigiani, il presidente del Consiglio faccia filtrare la notizia che ‘governo del poi’ se ne occuperà solo a settembre con un apposito piano, il Recovery Italia. Basta rinvii, così il tessuto produttivo del Paese muore”.

E il commento migliore sugli Stati Generali arriva da Guido Crosetto: “Sono un incrocio tra il Festival di Cannes e una riunione del Bilderberg: massima copertura mediatica e totale segretezza”. Sappiamo tutto delle tartine, insomma, ma poco del piatto consistente messo in tavola.