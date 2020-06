Una pandemia di ansia, depressione, disagio psicologico. Il coronavirus può colpire anche senza contagiare, schiacciando le persone con preoccupazioni e difficoltà economiche. Al punto, avverte lo psichiatra Claudio Mencacci, del Fatebenefratelli–Sacco di Milano, che gli effetti di questa emergenza sanitaria sulla salute mentale «si potranno vedere anche nei prossimi anni». Basso reddito e aumento della disoccupazione determineranno un rischio 2-3 volte superiore di ammalarsi. In particolare, la disoccupazione generata dalla crisi economica potrebbe determinare un aumento fino a 150-200mila casi di depressione, pari al sette per cento delle persone depresse.

Analisi della fondazione Onda sugli effetti del Coronavirus

I dati sono emersi durante la tappa lombarda di “Uscire dall’ombra della depressione“, percorso di sensibilizzazione della fondazione Onda, l’Osservatorio sulla salute della donna e di genere. «Nell’arco di qualche mese – ha spiegato Mencacci – si è verificato un aumento dei sintomi depressivi nella popolazione». A contribuirvi la paura del contagio da coronavirus, ma anche le misure per evitarlo. A cominciare dal distanziamento sociale e dall‘isolamento. Ma un aumento potrebbe legarsi, da un lato, alle conseguenze di «lutti complicati» e, dall’altro, all’annuncia «crisi economica».

Oggi la depressione affligge tre milioni di italiani

Il “mal di vivere“, com’è chiamata la depressione, affligge circa tre milioni di italiani. Di questi un milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. Secondo l’Istat, in Lombardia ne sono colpiti oltre 150mila persone, di cui 21mila refrattari ai trattamenti. «I costi diretti della patologia – argomenta Francesco Saverio Mennini, dell’università romana di Tor Vergata – non sono l’unico tassello da considerare se se ne vuole cogliere appieno il peso sociale ed economico». Ci sono infatti anche quelli indiretti, legati agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità. In totale ammontano a 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario. In Lombardia – dati del 2015 – percepiscono tali prestazioni 1,3 persone con depressione maggiore ogni 100mila abitanti. Un dato, questo, che prescinde dagli effetti del coronavirus.