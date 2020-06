Coronavirus, 23 morti in un giorno e 142 nuovi contagi. Calo costante della Lombardia

Leggera crescita della curva epidemica. Altri 23 morti in Italia per coronavirus. Il bollettino della Protezione Civile di martedì 30 giugno segnala un aumento dei contagi e dei morti rispetto a ieri, ma la situazione rimane sotto controllo. I nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 142 su 48.273 tamponi: per un totale di 240.578. Di questi però solo 15.563 appartengono alla categoria più importante, quella degli attualmente positivi: la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare (14.380), mentre cala ancora il numero di persone ricoverate in ospedale con sintomi (1.090) e di quelle in terapia intensiva (93).

Per quanto riguarda le regioni, sono otto a far registrare zero contagi, mentre quattro sono in doppia cifra: apre la Lombardia, con 62 casi su 6.117 tamponi e si conferma in calo costante. Segue la Campania (+24), poi l’Emilia Romagna (+20) e Piemonte (+11). Sono 12 le regioni in cui la casella delle terapie intensive occupate per Covid-19 segna zero.

Non ci sono ricoverati gravi in Veneto, Marche, Trento, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Il Molise è l’unica regione che non ha ricoverati nemmeno in regime ordinario: nessuno in ospedale con il coronavirus. Mentre la Provincia di Trento e la Basilicata contano un solo ricoverato ciascuna. Le terapie intensive occupate sono 43 in Lombardia, seguita dal Lazio con 13, Emilia Romagna e Piemonte 12, Sicilia 3, provincia di Bolzano e Umbria 1 ciascuna.