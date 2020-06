Conte va a riferire al Quirinale. L’ira della Meloni: «Parlamento scavalcato sui fondi europei»

Il premier Conte sale al Quirinale, non per dimettersi, purtroppo per molti italiani. Ma per illustrare al Capo dello Stato le posizioni del governo in vista del Consiglio europeo di domani su aiuti e fondi. Ma non doveva essere un Consiglio informale, tale da non giustificare una relazione del governo al Parlamento?, si chiede Fratelli d’Italia. Che ipotizza una fuga per il Mes pone dubbi e critiche su questa procedura anomale del governo, che invece lascia trapelare l’ottimismo del Colle.

Conte-Mattarella, intesa sull’Europa?

“Soddisfazione perchè le posizioni iniziali dell’Italia sugli aiuti per i singoli Paesi per la crisi legata all’emergenza coronavirus sono oggi patrimonio comune dell’Europa”, anche se c’è la consapevolezza delle residue difficoltà che vanno ancora superate in sede di negoziato”, è quanto emerso durante l’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma c’erano anche i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Al centro della discussione quindi il confronto in corso che proseguirà in sede europea sul Recovery (Next generation Eu) e sul quadro finanziario pluriennale 2021-27.

I dubbi della Meloni

“Il presidente della Repubblica Mattarella incontra al Quirinale Conte e una vasta delegazione di ministri in vista del prossimo Consiglio europeo. Ma come? La riunione del Consiglio europeo non era ‘solo un incontro informale’ e per questo è stato impedito al Parlamento di votare gli atti di indirizzo al governo, come invece prevede la legge?”. Se lo chiede la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che ci sia un limite alla decenza, e che questo limite sia stato largamente superato. Per quanto tempo pensa il governo di continuare a calpestare il Parlamento e impedire all’opposizione di esprimersi nei modi e nei luoghi previsti dalla legge e dalla Costituzione? Quale sarà il prossimo passo del governo, lo scioglimento dei partiti di opposizione con il solito DPCM?”, si domanda ancora la leader di Fdi.