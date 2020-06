Meloni smaschera Conte: «Scappi dal Parlamento per paura di brutte sorprese sul Mes. Vergogna» (video)

Ancora una volta Conte scappa dal confronto parlamentare. Con Pd e M5S al seguito. Giorgia Meloni spiega dai suoi canali social il “trucchetto” del premier per scappare dal voto sul Mes, scoglio irto di insidie per la tenuta dell’esecutivo. Si dà il caso che venerdì, appena dopodomani, ci sarà un importante incontro del Consiglio europeoper decidere sugli aiuti all’Italia. Per Conte, meglio nascondersi. Perché? La leader di FdI lo spiega molto bene e incalza: «E’ inaccettabile che il premier Giuseppe Conte si rifiuti di fare le normali comunicazioni in Aula – come prevede il regolamento- con conseguente voto delle risoluzioni parlamentari in vista del prossimo Consiglio europeo». Dovrebbe venire prima a riferire in Parlament, che dovrebbe dare al premier un mandato chiaro. Il condizionale è d’obbligo. perché invece, «Conte scappa per avere mani libere».

«Il governo continua a scappare dal voto del Parlamento sul Mes». Non usa mezzi termini la leader di Fratelli d’Italia per criticare l’ennesima fuga del premier; con la maggioranza che ha scelto ancora una volta di evitare il voto in Aula. Per evitare brutte sorprese: «per non andare incontro a una spaccatura sul Mes». Questo è il punto. Così la Meloni spiega per filo e per segno in un video sul proprio profilo Twitter la mossa. Tra un Pd che accelera per accettare i soldi del Mes; e i Cinquestelle che invece spergiurano di non volere sottoscrivere gli accordi del fondo Salva Stati, è presumibile ch4e il governo possa andare a sbattere. Così, decideranno altri per noi. «È vergognoso che il tutto verrà deciso nelle segrete stanze. È vergognoso che in Italia non decida il Parlamento, ma i burocrati europei e i loro burattini».