Il retroscena del Corriere di oggi ha indispettito e allarmato palazzo Chigi. Il titolo era: “Quelle telefonate tra Conte e Berlusconi che fanno irritare il segretario del Pd”. Vi si fa riferimento a colloqui telefonici tra il premier e il leader di Forza Italia che avrebbero come scopo quello di far pendere la bilancia del governo a favore di Mediaset. Non solo: il rapporto privilegiato che si sarebbe instaurato tra Conte e il Cavaliere sarebbe una spina nel fianco per il Pd, dove Nicola Zingaretti scalpita e non ha più intenzione di difendere a spada tratta il premier costi quel che costi.

Un retroscena importante, soprattutto uscito nello stesso giorno in cui Matteo Renzi lancia la sua ipotesi di una maggioranza allargata a Forza Italia (tesi subito respinta da Antonio Tajani). Ce n’è abbastanza, in ogni caso, perché da Palazzo Chigi si ritenga di dover gettare acqua sul fuoco e di tenere sotto controllo la pentola dei rumors in ebollizione.

Ecco così arrivare nel primo pomeriggio una secca smentita del retroscena del Corriere. “Gli articoli di alcuni cronisti, con i loro virgolettati e le ricostruzioni fantasiose, andrebbero smentiti quasi ogni giorno. Vi sono dei casi, però, in cui si supera ogni limite. È infatti totalmente inventato e destituito di ogni fondamento il retroscena apparso oggi sul Corriere della Sera secondo cui il Presidente del Consiglio avrebbe avuto delle conversazioni telefoniche con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il Premier, nei contatti e negli incontri con i leader delle forze politiche di opposizione predilige modalità trasparenti, cosa questa che taglia in radice la possibilità stessa di alimentare fantasiosi scoop”.