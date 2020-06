Il presidente del Consiglio, sentito come persona informata sui fatti, ha sostenuto di aver agito in “scienza e coscienza”. E ha motivato la scelta di non seguire lecon due spiegazioni. Da un lato“isolare Alzano e Nembro dai paesi circostanti sarebbe stato particolarmente difficile, quasi impossibile”, perché “in quell’area tra paese e paese non c’è soluzione di continuità”; dall’altro con il fatto che il focolaio era troppo avanzato. Una spiegazione che, però, lascia perplessi. La ricostruzione dettagliata delle date di questa vicenda , infatti, dimostra che tra la scoperta del focolaio e la decisione di non stabilire la zona rossa ad Alzano e Nembro per farle rientrare nella più vasta area arancione dell’intera Lombardia è passata la bellezza di due settimane. Con tutto ciò che comporta in termini epidemici.