Carabiniere pestato da immigrato, la foto diventa virale: “Ci massacrano e non possiamo difenderci”

Dovrà essere sottoposto a un’operazione maxillo facciale il carabiniere che nel pomeriggio di ieri è stato pestato da un immigrato in pieno centro ad Avezzano. Il militare era intervenuto insieme ad alcuni colleghi per fermare lo straniero, un domenicano di 41 anni, che stava mettendo a rischio l’incolumità dei passanti.

L’aggressione del carabiniere

Mentre i carabinieri cercavano a fatica di bloccarlo, l’uomo ha più volte tentato di colpirli riuscendo alla fine a divincolarsi e a centrare al volto uno dei militari. Il carabiniere Vito Lamendola ha riportato così una lesione grave. Quindi lo straniero, residente ad Avezzano da diversi anni, ha tentato di scappare, ma i carabinieri lo hanno bloccato poco più là. Per lui è scattato l’arresto con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A causa delle norme anti-Covid, però, è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria nella Casa di Lavoro di Vasto.

La rabbia dell’Arma: “Lasciati soli e impossibilitati a difenderci”

La foto di Lamendola sporco di sangue, che ha preso a girare nelle chat e sui social, ha suscitato grande indignazione nelle forze dell’ordine, quotidianamente oggetto di aggressioni e tentate aggressioni, e non solo. “Ogni volta che noi uomini della strada usciamo in servizio ci ripetiamo sempre questa frase: ‘Speriamo non capiti nulla e non tocchi a me. Altrimenti i problemi saranno su come intervenire, se e quanto mi conviene prenderle per evitare ripercussioni con la scala gerarchica. Le ferite? Ormai sono l’ultimo di problemi”, ha rivelato al Giornale un carabiniere che ha chiesto di restare anonimo. Il segretario generale del Nuovo Sindacato carabinieri Lombardia, William Ricci, ha poi ricordato che “da un anno che attendiamo l’arrivo della pistola ad impulsi elettrici (taser), intanto nel silenzio assoluto delle istituzioni noi contiamo oggi un altro ferito”. “Ecco le conseguenze riportate da un collega durante un intervento per un extracomunitario ubriaco“, ha scritto Ricci sulla sua pagina Facebook, postando la foto di Lamendola e augurandogli una rapida guarigione.