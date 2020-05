Violenza al supermercato: immigrato quarantenne molesta una ragazza tra le corsie

Violenza tra le corsie di un supermercato a Mantova. In manette finisce un immigrato 40enne, che deve rispondere all’accusa di aver molestato una ragazza ventiquattrenne. Quando la polizia è arrivata dopo una segnalazione, il cittadino indiano era ancora presente all’interno del punto vendita.

La ragazza stava facendo la spesa al supermercato

Le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda. La ragazza era intenta a fare la spesa quando ha capito di essere stata presa di mira da un individuo. L’immigrato, infatti, le aveva rivolto in modo anomalo apprezzamenti impropri. Poi aveva iniziato a seguirla insistentemente tra le corsie del supermercato. Approfittando dell’assenza di altre persone, l’uomo aveva afferrato la ragazza per un braccio, costringendola a divincolarsi a fatica e a cercare aiuto.

Urla disperate per attirare l’attenzione della gente

In poco tempo il 40enne l’ha raggiunta mettendole le mani nelle parti intime. La ragazza, sotto choc per quanto stava accadendo nel supermercato, ha iniziato a urlare disperatamente per attirare l’attenzione delle persone presenti. Poi ha colpito al petto il molestatore. Dopo essere riuscita ancora una volta a divincolarsi, ha riferito l’accaduto agli addetti alle vendite, che hanno allertato la sala operativa della questura.

Gli agenti intervengono nel supermercato

Gli agenti, giunti al supermercato, hanno fermato l’indiziato e hanno ascoltato i testimoni, che hanno confermato nel dettaglio quanto era accaduto. Dopo la formalizzazione della querela da parte della vittima, la questura di Mantova ha denunciato alla competente autorità giudiziaria il 40enne, residente a Gonzaga ma domiciliato presso il dormitorio cittadino.

L’immigrato sarà espulso dal territorio nazionale

L’uomo è pregiudicato per ubriachezza molesta e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Su disposizione del questore della Provincia di Mantova, l’ufficio immigrazione della questura ha inoltre dato inizio alla procedura per la revoca del permesso di soggiorno e di conseguenza, alla sua espulsione dal territorio nazionale.