Tremori, orticaria e geloni: il coronavirus sta mutando. Ecco i sintomi da non sottovalutare

Gli esperti ne sono convinti: il coronavirus sta mutando velocemente. È un virus camaleontico. Ai sintomi che conosciamo febbre, tosse e affanno si aggiungono adesso tremori, orticaria e geloni.

Come riportato dal Corriere, secondo quanto diffuso dai Cdc di Atlanta, gli americani Centers for Disease Control and Prevention, che si occupano della salute a livello mondiale, a questi andrebbero aggiunti almeno altri sei sintomi. Brividi, tremore persistente insieme ai brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita di gusto e olfatto. I Cdc hanno esortato a tenere in considerazione tutti questi sintomi nel momento in cui si stilano i contagi dal coronavirus. Ma l’Organizzazione mondiale della sanità respinge questa nuova ipotesi e continua a sostenere che i segnali a cui fare riferimento sono sempre gli stessi: febbre, tosse secca, tremori e affanno.

Coronavirus, colpita anche la pelle

A complicare la situazione, già abbastanza difficile, sono anche i dermatologi. Il Corriere spiega che secondo il British Journal of Dermatology, anche la pelle verrebbe colpita dal Covid-19. In questo caso specifico sarebbero cinque i sintomi da non sottovalutare. In primis i geloni che interessano sia le mani che i piedi quando sono esposti a temperature molto basse. L’ipotesi avanzata è che il virus provochi danni ai vasi sanguigni e che ciò vada a intaccare la circolazione sanguigna. Un altro disturbo che può emergere è la comparsa di vescicole sulla pelle, lesioni pruriginose, eruzioni maculo-papulari e necrosi. Ovvero la morte delle cellule a causa della mancanza di sangue nelle zone colpite.

Come cambia il virus

«Il coronavirus è un virus camaleontico – commenta il clinico Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova al Corriere – Colpisce molti organi. Il polmone innanzitutto, ma anche il rene, il cuore e le articolazioni. E la pelle, anche se queste manifestazioni non sono fra le più frequenti. Anche il virus dell’influenza fa gli stessi danni: al cervello (encefaliti), al cuore (miocarditi), al fegato (epatiti) e al rene».