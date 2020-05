Scontro in tv su Silvia Romano, Gasparri fa sbroccare Vauro (video)

Lo scontro, da Massimo Giletti, è stato durissimo, tra il vignettista Vauro e Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia. Al centro, la liberazione di Silvia Romano, la ragazza italiana in mano ai terroristi, in Kenya, per un anno e mezzo. Tutti hanno esultato, senza distinzioni. Ma qualcuno si è fatto anche qualche domanda.

“C’è solo da gioire, nessuna polemica, salutiamo il ritorno della ragazza e basta…”, dice Vauro a L’Arena, sulla Sette. E Maurizio Gasparri replica: “No, gioiamo, ovviamente, ma vogliamo sapere, se e come si è convertita, se ha intenzione di fare proselitismo in Italia, magari per conto dei terroristi…”. E fa riferimento alle moschee italiane, non tutte esempi di moderazione islamica. “Abbiamo pagato un riscatto di 4 milioni, vogliamo sapere perché si è convertita e se farà propaganda ai terroristi che l’hanno rapita…”.