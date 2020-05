Scontro di fuoco in tv a Non è l’Arena. Gli ospiti in studio dibattono ancora su Bonafede e giustizia. Boss scarcerati e caso Di Matteo. Tra loro, in studio c’è anche la battagliera Nunzia De Girolamo che proprio non ce la fa a non puntualizzare. E a richiamare alle proprie responsabilità guardasigilli grillino e esponente a cinque stelle in diretta su La7.

“Non è l’arena”, volano gli stracci tra Licheri e la De Girolamo

Così, nella puntata di ieri del talk politico de La 7 condotto da Massimo Giletti, si parla della sfiducia rischiata, e alla fine evitata, da Alfonso Bonafede. A difendere la bandiera a cinque stelle, logora e oltraggiata dagli stessi pentastellati. Bandiera che dovrebbe rappresentare le istanze movimentiste anche su magistratura e politica. bandiera che il 5S Ettore Licheri, ospite in studio, prova a far faticosamente sventolare. Addirittura ricorrendo a iperboli e paradossi: come quando la discussione in corso porta il grillino ad affermare che «il M5s non ha mai inseguito il giustizialismo».

L’ex azzurra inchioda il grillino sul giustizialismo a cinque stelle

Insomma, Licheri la spara davvero grossa. E la De Girolamo non può trattenersi. l’ex ministra ed ex deuputata di FI non ci sta e ricorda, con garbo e veemenza, come su Bonafede Licheri and co. abbiano improvvisato salti mortali, carpiati e giravolte dell’ultimo minuto. Aggiungendo: «Come? Non avete risparmiato nessuno. Avete massacrato la Cancelleri per una telefonata»… E fosse solo quello…