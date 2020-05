Roma, trasporto pubblico: ecco tutte le regole per viaggiare in autobus, metro e treno

In concomitanza con l’avvio della fase 2 arrivano le raccomandazioni generali all’utenza per il trasporto pubblico. A renderle note è Roma Servizi per la Mobilità.

Ecco le regole per chi deve muoversi in bus, metro e treno

Non usare mai il trasporto pubblico in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.

L’uso della mascherina è obbligatorio.

Sono consentiti solo gli spostamenti per comprovati motivi in base al decreto del governo.

Trasporto pubblico, come stare a bordo dei mezzi

Sui veicoli dell’intera rete di superficie e metroferroviaria, nelle stazioni e nelle biglietterie sono ammessi esclusivamente i viaggiatori che indossano una mascherina a protezione di naso e bocca.

A bordo di bus, filobus, tram, metropolitane e treni sono ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50 per cento della capacità del veicolo.

Quando si è a bordo, non si possono occupare i posti con il segnale di divieto e alcune zone nei pressi delle cabine di guida e di manovra.

Mantenere la distanza sociale di 1 metro dagli altri viaggiatori e dal personale.

Nel corso del viaggio igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.

Gli spostamenti e gli accessi nelle ferrovie e in metro

Ricordare che per gli spostamenti è sempre necessaria l’autocertificazione da esibire alle Forze dell’ordine incaricate dei controlli.

Gli accessi ai treni nelle stazioni della metropolitana e delle ferrovie potranno essere temporaneamente limitati in base all’affluenza, rispettate una eventuale attesa al di fuori della stazione.

Nelle stazioni i flussi di accesso e uscita sono separati; sulla banchina di attesa treni prendere posto in base alle indicazioni sul pavimento.

Prima di salire a bordo, lasciare uscire gli altri passeggeri.

Trasporto pubblico, gli orari della metro

Prima e ultima corsa metro ore 5.30 e 23.30, tutti i giorni, feriali e festivi. Sulla Linea B della metropolitana, il servizio nella tratta Castro Pretorio-Laurentina termina alle ore 21 per lo svolgimento dei lavori di realizzazione del nodo di scambio metro B/metro C di Colosseo. Sulla Linea C della metropolitana, il servizio nella tratta San Giovanni-Malatesta termina alle ore 21 per i lavori di prolungamento della linea nella tratta San Giovanni-Amba Aradam-Colosseo.