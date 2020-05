Dal 4 maggio tornano a Roma i parcheggi a pagamento. Per sostare sulle strisce blu si torna a pagare. Una misura che fa indignare la consigliera FdI di Roma Capitale Lavinia Mennuni.

Mennuni chiede alla Raggi di ritirare la reintroduzione del pagamento della striscia blu. “Domani lunedi’ 4 maggio sarebbe potuta essere una bella giornata per i romani con la ripresa delle attivita’ e con un allentamento parziale delle misure di salvaguardia dovuta al Covid 19”.

“A renderla meno bella – continua – ci ha pensato la Sindaca Raggi che con scarse ragioni e pessima scelta di tempo, ha immaginato di ripristinare la striscia blu. Ottima idea per fare cassa, molto meno per aiutare i romani e gli esercizi commerciali a rientrare verso la normalita’, sapendo bene che chi non vuole rischiare il contagio evitera’ i mezzi pubblici. Anziche’ aiutare i romani impoveriti e frastornati da questa emergenza, li si mazzola, accentuando le difficolta’ proprio nella ripresa della vita normale. Chiediamo a Virginia Raggi di ritirare – conclude Mennuni – la reintroduzione del pagamento della striscia blu. Pena il suo passare alla storia, per non aver risolto un problema di Roma ma per aver ulteriormente flagellato i romani nel momento piu’ triste e delicato”.