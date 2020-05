Ripugnante copertina di un settimanale olandese: ci disegna come parassiti. La Meloni risponde per le rime

Ripugnante copertina dell’Elsevier Weekblad, il principale settimanale olandese. Lo denuncia dai suoi canali social Giorgia Meloni, la prima a stigmatizzare l’ennesima provocazione contro l’Italia. «Gli italiani e i cittadini dell’Europa mediterranea sono raffigurati come parassiti nullafacenti che bevono, stanno in vacanza e passano il loro tempo sui social. Mentre i cittadini del Nord Europa mandano avanti tutta la baracca, lavorano duramente e senza fermarsi mai». La copertina è veramente disgustosa e fotografa lo stato dell’arte del dibattito europeo, diviso in due fazioni: le cicale e le formiche. Non è la prima volta che accade che gli italiani siano sbertucciati e insultati sulla stampa straniera. “Die Welt” ad aprile insinuò che i soldi “regalati” all’Italia sarebbero finiti nelle mani della mafia. Precedentemente i francesi ci derisero con la pizza a forma di coronavirus. Ora basta.

“Di Maio pretenda le scuse”

La Meloni rispedisce le accuse al mittente. «Non accettiamo lezioni da questi signori e dall’Olanda, che ha creato un paradiso fiscale in Europa e drena risorse a tutti gli altri Stati membri. Fratelli d’Italia chiede al ministro Di Maio di convocare oggi stesso l’ambasciatore olandese a Roma e pretendere le scuse immediate. E aspettiamo la condanna di tutte le forze politiche italiane, a partire da quelle che blaterano di europeismo e in Europa sono alleate del premier Rutte».

Un sussulto d’orgoglio arriva anche dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao. Che parla dui odio e pregiudizi contro i Paesi del Sud. Tra l’altro l’immagine del nordico lavoratore e il meridionale vacanziero è un cliché pessimo. «Quella copertina piuttosto sembra la caricatura di un olandese buontempone in vacanza in Spagna, Italia, Grecia o Portogallo». Ecco, questi sono i pessimi auspici su cui si incardina il piano della Commissione europea sul Recovery Fund.