Antonio Rinaldi, deputato europeo della Lega, è stato protagonista di uno scontro acceso in tv, a Diritto e Rovescio, che lo ha visto contrapporsi a Claudia Fusani, molto gettonata nei talk show. Fusani è un ex giornalista dell’Unità e di Repubblica, oggi collabora con Tiscali News. Rinaldi ha agitato in video una falsa banconota da zero euro con l’immagine della Gioconda. “Vede – ha detto – questo è quello che il governo che lei difende ha dato finora agli italiani”. Claudia Fusani ha subito mostrato la sua furia: “Lei, Rinaldi, è uno sfascista…”. A quel punto l’eurodeputato leghista ha perso le staffe e ha replicato duramente: “Lei è una barzelletta, non sa di che cosa parla e non ha mai lavorato in vita sua…”. Da parte sua Claudia Fusani ha sostenuto di non essere dalla parte del governo Conte eppure sicuramente nei talk show in cui prende la parola ha sempre avuto un atteggiamento molto ostile verso la Lega, verso la destra e verso l’opposizione in generale dando proprio un’impressione opposta a quella di giornalista “super partes”.