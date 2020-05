Piantare alberi per il rimboschimento danneggia l’ambiente? L’incredibile disinformazione non passa attraverso i soliti incontrollati canali social ma addirittura sul Tg1 della Rai. E precisamente in un servizio andato in onda lo scorso 26 maggio.

Un servizio che ha suscitato l’indignata protesta del Cnr e di 15 associazioni ambientaliste (Legambiente, Sisef, Pefc Italia, Uncem, Federforeste, Kyoto Club, Aiel, Conaf, Federparchi, Slow Food Italia, Fsc, Fondazione Symbola, Crea, Conaibo, Pro Silva Italia). Queste ultime hanno scritto una lettera alla Rai di cui ha dato notizia il Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi.

Anzaldi ha chiesto anche spiegazioni ad Antonio Di Bella, responsabile della Task Force Anti Fake News della Rai. Sul sito Notizienazionali.it l’increscioso passo falso della Rai è stato ripreso dando una spiegazione dell’errore in cui è incorsa la testata: i dati veicolati dal Tg1 riferentesi a non meglio precisati “nuovi studi” parevano in realtà risalire al lontano 2005. Dati tra l’altro ampiamente superati da analisi e ricerche ben più recenti.

Un gruppo di ricercatori del CNR in una lettera al direttore del Tg1 Giuseppe Carboni ha protestato per la diffusione di notizie che arrecano danno all’ambiente e in questo caso, anche al settore florovivaistico che mai come in questo periodo sta soffrendo di questa grave crisi economica mondiale e rischia di veder vanificato l’impegno costante e la tanta professionalità.