No al bavaglio per Mario Giordano, conduttore della trasmissione “Fuori dal coro”. Adirlo Matteo Salvini, che in un tweet si schiera con il conduttore, sotto accusa per le parole di Vittorio Feltri sui meridionali “inferiori”.

“Mario Giordano e la sua trasmissione ‘Fuori dal coro’ rischiano la multa per ‘incitamento all’odio’. Ma stiamo scherzando? Con la scusa dell’intolleranza, qualcuno aumenta i bavagli, pensa alla censura (a senso unico) e mette a rischio la libertà. Solidarietà a Mario Giordano”. Così Salvini su Twitter. Il riferimento è alle polemiche nate attorno all’uscita di Feltri sui meridionali “inferiori”. Un’uscita dalla quale Giordano si era peraltro dissociato.

Subito dopo la trasmissione il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha querelato Vittorio Feltri e Mario Giordano per i reati di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’odio razziale, e di istigazione all’odio razziale. La querela è stata inoltrata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, territorialmente competente.

Mario Giordano, nella puntata successiva a quella in cui Feltri aveva offeso i meridionali, aveva espresso così il suo punto di vista: “L’Italia è una, gli italiani sono gli italiani. Non ci sono differenze. Gli italiani usciranno insieme da questa situazione. Non ci sono differenze tra italiani, figuriamoci se ci possono essere inferiori e superiori”.