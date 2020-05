Menzogne e odio, i Cinquestelle sono la peggiore sinistra dopo le ondate violente del ’68 e del ’77

Che gli appelli del Capo dello Stato all’unità nazionale finissero nel vuoto era prevedibile. Appena ne hanno avuto l’opportunità, sia alla Camera che al Senato i Cinquestelle si sono scatenati. I loro interventi infamanti hanno seppellito il buonsenso che avrebbe dovuto ispirare il momento e di certo anche la verità dei fatti. Menzogne, odio, violenza provenienti da certi soggetti non meravigliano. Il M5S è fatto da persone di questa risma, la peggiore sinistra che si sia vista dopo le ondate di violenza del ’68 e del ’77.

Cinquestelle contro la Lombardia, fuori da ogni logica

Ma quello che è andato in scena in Aula contro la regione Lombardia è fuori ogni logica. Attaccare la regione per come ha gestito l’emergenza coronavirus e per la questione delle terapie intensive non può essere liquidato come lo sfogo di un singolo, ma è stato certamente preventivo. In Italia ci sono pochi posti di terapia intensiva, diventati ancora meno a causa dell’emergenza coronavirus. La regione Lombardia si è dotata in pochi giorni di una struttura all’avanguardia, fatta in un’area come quella della Fiera dove c’erano spazi ampi e si evitavano le lungaggini di ristrutturazione di edifici fatiscenti e mal collocati.

La peggiore speculazione