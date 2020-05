Prove generali per la manifestazione unitaria (e di massa) del prossimo 4 luglio. Martedì 2 giugno il centrodestra, come annunciato da giorni, scenderà in piazza a Roma. E in tutte le altre città capoluogo di regione, per dare voce al dissenso degli italiani. Sarà un anticipo della mobilitazione di luglio già fissata per il 4 luglio.

2 giugno, i leader del centrodestra in piazza a Roma

Nel giorno della Festa della Repubblica a Roma saranno presenti i tre leader del centrodestra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. L’iniziativa è programmata per la mattinata, si legge in una nota congiunta. Nella Capitale, fanno sapere i partiti, verrà esposto, in piazza del Popolo, un tricolore di grandi dimensioni. Nel resto d’Italia, invece, il 2 giugnoverranno organizzati flash mob silenziosi e stanziali, Con cartelli, ma senza bandiere di partite. E senza interventi dei leader, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento richieste dalle norme anti-contagio da Covid-19. Alla protesta ha aderito anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Che ha già annunciato che parteciperà al flash mob in piazza del Duomo a Milano.

“Daremo voce al dissenso contro il governo”

“Daremo voce agli italiani contro politica del governo Conte”, ha ripetuto nei giorni scorsi la leader di Fratelli d’Italia che per prima a promosso la mobilitazione. Alla quale hanno poi aderito la Lega e il partito di Silvio Berlusconi. Una riunione qualche giorno fa a tre ha battezzato l’adesione comune. E ha messo a punto i dettagli. Ancora incerta la presenza del Cavaliere , che però ha inviato il suo vice Tajani agli incontri preparatori. “Ho sentito Berlusconi, Meloni, ho sentito tutti – ha detto Salvini a Canale 5 – è il momento dell’unità come italiani. E dell’unità senza bandiere di partito, come forze politiche che vogliono collaborare per ricostruire il paese”. E la stessa conferma arriva da Meloni: “Sarà un’iniziativa comune”.