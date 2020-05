Littizzetto a Silvia Romano: «Te la menano perché sei donna. E se un giorno volessi farti chiamare Ugo…»

Rispolvera un po’ di femminismo vecchia maniera, Luciana Littizzetto. Non poteva farsi sfuggire l’occasione per dire la sua sul caso di Silvia Romano. Esprime gioia e attacca gli “odiatori”. Fin qui, tutto normale. Però non evita di aggiungere pure una buona dose di sinistrismo.

La letterina di Luciana Littizzetto

«Cara Silvia, cara Aisha, perché tutti abbiamo il diritto di farci chiamare come ci pare, volevo dirti grazie». Inizia così la “Letterina per Silvia Romano” pubblicata dalla Littizzetto sul suo sito. Afferma tra l’altro: «Sai perché te la menano tanto? Perché sei una donna. Siamo un Paese patriarcale, dove diversi ostaggi uomini sono tornati convertiti a un’altra religione, ma a loro nessuno ha detto niente».

La «gentaglia armata»

«Grazie», afferma, «per aver resistito un anno e mezzo in mano a gentaglia armata, senza perdere quel bel sorriso che hai. E grazie perché continui a sorridere nonostante le ingiurie, gli sputi di odio e i cocci di bottiglia sulla tua finestra».

«Perché ti sei convertita? Sono affari tuoi»

«Tutti vogliono sapere se sei stata costretta a convertirti o è stata una scelta tua. Io no, non lo voglio sapere, sono affari tuoi. So solo che, se sequestrassero me, dopo 12 minuti mi convertirei a qualsiasi cosa pur di salvare la pelle», aggiunge.

Il post scriptum della Littizzetto

«Tu sei roba di qualcuno per qualche minchione. E dico minchione perché quella è la parte del corpo con cui scrivono e ragionano», sottolinea l’attrice torinese.«Sappi che c’è tanta gente, invece, che ti dice bentornata e non gli frega nulla quanto sei costata. Di Maio diceva che non sei costata. L’importante è che tu sia tornata viva». E ancora: «Quindi bentornata Silvia, Aisha, impagabile come sei, come tutte le persone generose», conclude Luciana Littizzetto. Che aggiunge un p.s.: «Nel caso volessi farti chiamare anche Ugo, a noi va bene lo stesso».