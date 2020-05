Altro che atto d’amore da parte delle banche: l’imprenditore veneto Gino Zorcai racconta l’incredibile vicenda lo riguarda. La sua banca, il Credito cooperativo San Giorgio, gli ha negato il finanziamento nonostante il decreto del governo che si impegna a garantire per le imprese, a causa di uno “scoperto” di 20 euro su un conto corrente inattivo. “Quindi signor Conte ma tutto questo grande amore ma dov’è? – conclude Zorcai – Io come imprenditore non ho bisogno dell’amore della banca, io dalla banca chiedo solo una cosa, la professionalità, la serierà e il rispetto per le aziende”.

Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb ha rilanciato il video di Gino Zorcai con questo commento: “Ascoltate con quale assurda motivazione la banca ha bloccato la pratica di affidamento di Gino Zorcai, imprenditore veneto. Sarebbero questi i famosi “atti d’amore” delle banche per aiutare le nostre aziende?”.