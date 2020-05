La bomba esplosa ieri in tv nello studio di Non è l’Arena continua a deflagrare. E a fare vittime mediatiche. Dopo le scintille tra David Parenzo e Alessandro Sallusti, che hanno contribuito ad alzare al temperatura delle polemiche fino a farla diventare rovente, oggi il direttore di Libero, Vittorio Feltri – notoriamente un protagonista delle polemiche infuocate – decide di entrare nel ring e, via social, posta la sua in merito allo show televisivo di ieri. O meglio, alla performance di Parenzo da Giletti.

L’attacco di Feltri sulla performance di Parenzo all’Arena

Lo spunto è il caso Silvia Romano. Le critiche mosse da Parenzo a Sallusti infiammano la discussione. Vauro prova a mettere zizzania, ma lo scontro è tra i due giornalisti. Che finisce, come noto, a pesci in faccia. A insulti che vanno da «cretino» a «pallone gonfiato». Cominciato con la «spalla di Cruciani» – così lo definisce Sallusti – che al direttore de Il Giornale replica: «Non prendo lezioni da chi sosteneva che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak». Tra i due litiganti il terzo gode. E ci mette lo zampino. Anzi, il cinguettio. «Meraviglioso. Giletti invita Parenzo all’Arena –twitta Feltri –. E tutti ci divertiamo ad ascoltare Sallusti che si pulisce le scarpe col finto ebreo che, se fosse autentico, non farebbe la solita figura di merda».