Feltri a Myrta Merlino: «Giorgia Meloni non sbaglia un colpo. È un fenomeno» (video)

Vittorio Feltri segue l’intervento di Giorgia Meloni a L’aria che tira. E interagisce virtualmente con Myrta Merlino mentre va in onda la diretta. In particolare il direttore di Libero esprime un’opinione via social su Giorgia Meloni, indirizzata proprio alla conduttrice di La7: «Lei non sbaglia un colpo cara Myrta, è un fenomeno».

Feltri su Meloni

Un’osservazione pertinente e difficile da contestare, se si considera che la leader di Fratelli d’Italia è passata nel giro di un anno dal 6,4% delle elezioni europee ai sondaggi degli ultimi giorni che la danno stabilmente tra il 14 e il 16%. Giorgia Meloni piace sempre di più agli italiani: non sono sfuggite la sua chiarezza e le sue battaglie per le famiglie e le imprese. Sempre a fianco degli italiani. Numeri che la vedono in crescita costante.

Meloni a “L’aria che tira”

La battuta Feltri è avvenuta mentre Giorgia Meloni metteva alle strette il governo. «Segnalo che nonostante il governo abbia molto discusso e fatto molti proclami sull’unità nazionale e sulla collaborazione, sul decreto rilancio non sappiamo assolutamente nulla». La leader di Fratelli d’Italia non le manda di certo a dire: «Del decreto ritardo, più che rilancio – ha aggiunto – so che il governo sta chiuso, litiga su questioni secondarie e noi, che come opposizioni, abbiamo contribuito con il nostro voto determinante, a trovare i 55 miliardi non siamo stati coinvolti». Poi l’ultimatum alla maggioranza, ricordando che siamo in piena crisi: «L’emergenza sanitaria, penso durerà ancora settimane, ma la ricostruzione economica ha bisogno di anni, servirà, quindi una maggioranza coesa. Si parla di voto per le regionali, si voterà pure per le politiche, me lo auguro»,