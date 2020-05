La Serracchiani va in tv e sui social viene travolta dagli insulti: «Tu e Conte siete mentecatti»

Debora Serracchiani stritolata dal web. L’ex governatrice Pd del Friuli è intervenuta alla trasmissione Stasera Italia condotta da Barbara Palombelli. In collegamento c’è pure l’attrice Nancy Brilli che ha parlato delle difficoltà di chi lavora in tv, musica e cinema ed è stato lasciato senza tutele dal governo dopo due mesi di lockdown e con una Fase 2 nebulosa. «Con il nuovo decreto i lavoratori dello spettacolo avranno il sostegno al reddito», ha pontificato la Serracchiani. Parole che hanno provocato l’ira furibonda dei telespettatori.

Serracchiani e l’ira dei telespettatori

Su Twitter in contemporanea è arrivata una valanga di insulti non solo nei suoi riguardi ma anche contro il governo e contro il premier Conte. Ecco solo alcuni dei commenti. Scrive un utente che si firma il Siculo: «Serracchiani avete promesso con il Re Conte 400 miliardi di soldi del Monopoli! Ancora non si è visto nulla e dite avranno, usando il futuro!! Siete incompetenti e falsi! Ma il vostro lauto stipendio lo avete e non lo avrete!! Fateci votare così andrete a casa!! Vergogna». E un altro aggiunge: «Sta mentendo sapendo di mentire, è solo una orrenda mentecatta». «Stanno promettendo soldi a tutti poi chiedono scusa perché non arrivano ma alla fine il campo dei miracoli si paleserà e saranno guai».

«L’Inps deve ancora pagare»

E poi ci altri commenti durissimi, come riporta Libero: «Per cortesia volete dire a Serracchiani di risparmiarci questa ipocrisia. La verità è una sola il Pd il M5S insieme a Mattarella sono i privilegiati di una nazione morta. Non ci sono soldi perché non siamo sovrani. E questo è tutto». E ancora: «Ma che dice la Serracchiani, Inps ancora deve pagare. Fate tutti pena, bugiardi mandate soldi alla gente». Un altro telespettatore scrive: «Non dite il falso. La cassa integrazione ordinaria è in ritardo come quella in deroga. Io sto ancora aspettando quella di marzo e così anche i miei 150 colleghi di lavoro». «Ipocrisia allo stato puro, girare la testa e far finta di non vedere il default. È arrivato grazie a 30 anni di comunisti che si sono prostrati ai piedi di Francia e Germania, vili politici venduti, schifosi egoisti».

«Ha disintegrato la sanità in Friuli»

E un altro ancora: «Ci risiamo. La Serracchiani che fa l’ennesima lezione di cosa serve. Si sarà accorta che è il suo governo che lo deve fare? Ho seri dubbi». Un altro utente osserva: «Questa signora ha disintegrato la sanità in Friuli Venezia Giulia», «Potreste avvertire l’onorevole Serracchiani che ancora stiamo aspettando i 600 euro. Purtroppo non ci sono i fondi!». E infine, tra gli altri commenti si legge: «Un personaggio incompetente. Non è colpa sua, ma dei dirigenti del suo partito che le hanno affidato un ruolo importante. Se chiede ai friulani le diranno che è stata il peggior governatore di sempre».