Rischia di costare carissima a Matteo Renzi la manovra con cui l’altro ieri ha salvato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dalla sfiducia. Secondo osservatori e analisti, infatti, stavolta il leader di Italia Viva si sarebbe spinto oltre il limite, snaturando ormai del tutto il suo partito con l’ennesimo triplo salto mortale. Troppo tatticismo, insomma finisce per affossare qualsiasi visione strategica.

Quando troppa tattica finisce per affossarti

“Troppo manovrismo porta all’immobilismo. Renzi perde l’occasione per far fuori un ministro incapace. Un unico alibi: il camaleontismo di Forza Italia e le paure dei suoi dorotei. Così, peró, rischia di scomparire e di garantire un governo nocivo. Troppi nani in politica”, ha scritto Augusto Minzolini sul suo profilo Twitter, rilanciando anche un suo articolo per Il Giornale nel quale analizza “il calcio di rigore sprecato da Matteo”.

Il “grosso errore” di Matteo Renzi

Minzolini, inoltre, sulla mossa di Renzi ha raccolto anche le opinioni di sondaggisti come Alessandra Ghisleri, la quale attraverso le sue rilevazioni settimanali sul gradimento dei partiti ha un quadro molto chiaro e molto ampio degli scenari politici italiani. Per la direttrice di Euromedia research, Renzi su Bonafede ha compiuto “un grosso errore”. Il rischia per Renzi è quello di scomparire, mentre il suo partito scivola perfino sotto a quello di Calenda e lui personalmente resta indietro anche rispetto a chi lo segue sui social.