Tanto rumor per nulla. Anzi, è del tutto incomprensibile perché, pochi minuti prima di parlare al Senato su Bonafede, Matteo Renzi aveva annunciato il suo intervento come «uno dei più difficili della mia vita». In realtà, è mancato tutto: suspence, pathos e soprattutto la politica, che pure ritiene aver profuso a piene mani. A meno che non ritenga “politica” aver barattato il “no” di Italia Viva alle mozioni di sfiducia contro il Guardasigilli con qualche poltroncina. O l’accordicchio rimediato sulla sanatoria per i migranti imposto dalla Bellanova, la sua pasdaran.

Piroetta di Renzi atterrito dal voto anticipato

Era prevedibile che non piovesse dopo tanto tuonare. Renzi e la sua sigla devono sopravvivere. Il solo accenno alla crisi di governo ventilata da Pd e M5S lo ha indotto a rivedere i suoi propositi bellicosi. L’unica soddisfazione che si consente è quella di non citare gli alleati, ma solo Conte. È a lui che rinnova fiducia, pur aggiungendo che «tuttavia ancora molto è da fare». Il resto è una pigra rivendicazione di garantismo intervallata dalla rievocazione di passate dichiarazioni giustizialiste di Bonafede. Era quello l’albero cui Renzi poteva “impiccare” il grillino, ma non l’ha fatto.

Lo sfottò di Calenda: «Mastella è più coerente»

Alla fine, chi l’ha sfangata, persino più di Bonafede è proprio Renzi. I sondaggi lo danno sotto il tre per cento. Rompere ora equivarrebbe ad un suicidio. Per questo, c’è chi lo sfruculia canzonandone le pose gladiatorie non seguite da fatti. Il più lesto a tuittare è Carlo Calenda. «La montagna – scrive il leader di Azione – ha partorito una presidenza di commissione. Come al solito. Più retorico di Conte, meno coerente di Mastella. Come un ottimo presidente del Consiglio si possa ridurre a questo non lo capirò mai. Che peccato». Più criptico l’eurodeputato grillino Ignazio Corrao, che paragona Renzi al protagonista di House of Cards: «Renzi è Frank Underwood», dicendosi certo che «lo prenderà come un complimento». Bisogna vedere se l’intende così anche lui.