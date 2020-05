Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, guadagna un miliardo in più. Al giorno. La tragedia del coronavirus è diventata, infatti, anche un’occasione d’oro per alcuni miliardari del pianeta. Un report realizzato dal sito Billionaire Bonanza 2020, ha stimato che la ricchezza dei miliardari statunitensi è aumentata di 282 miliardi di dollari in appena 23 giorni. Nelle stesse settimane, sostiene l’Institute for Policy Studies, 22 milioni di statunitensi hanno perso il lavoro. Paradossi dell’economia globale ai tempi della pandemia.

Il risultato più eclatante è quello di Bezos. Il proprietario di Amazon dall’inizio dell’anno ha aumentato la sua ricchezza di 25 miliardi di dollari (quasi 23 miliardi di euro). “Nessuno si è arricchito quanto Jeff Bezos – si legge nel report – L’aumento del suo patrimonio non ha precedenti nella storia dei mercati moderni”. Appunto, un miliardo di euro al giorno.

Non solo Bezos: anche il miliardario italiano festeggia

Ma il coronavirus è stato provvidenziale anche per qualche nostro connazionale. Gustavo Denegri è l’imprenditore italiano che si è arricchito di più durante il coronavirus. Lo riferisce Forbes Italia. La sua società, la Diasorin, ha lanciato sia test diagnostici basati su tampone sia kit di analisi del sangue di anticorpi per Covid-19 – i suoi nuovi test anticorpali, lanciati ad aprile, vengono ora distribuiti a diversi governi regionali in Italia. DiaSorin ha stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Italia. Il risultato? Il patrimonio netto di Denegri ha raggiunto i 4,5 miliardi di dollari, con un incremento del 32 per cento in meno di due mesi.

E il miliardario russo si spara

Per molti miliardari che brindano, ce ne sono alcuni caduti in disgrazia. È di queste ore la notizia del suicidio di Dimitry Bosov, il magnate russo comproprietario della compagnie carboniere Vostokugol e Sibanthracite. Bosov, 52 anni, si sarebbe sparato un colpo di pistola nella sua casa di Mosca.

Secondo la classifica di Forbes 2020, guidata da Jeff Bezos e Bill Gates, Bosov vantava una fortuna di 1,1 miliardi di dollari. Il miliardario era molto noto anche in Italia per avere acquistato tre ville a Forte dei marmi. (Nella foto, Jeff Bezos con la compagna Lauren Sanchez. Nel riquadro, Gustavo Denegri).