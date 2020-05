Ricompaiono le Sardine. La loro mission in queste ore è fermare quei pericolosi cittadini pronti a “marciare” su Palazzo Chigi. Categorie affamate dal governo. “E il timore diventa realtà! Denunciamo i gruppi creati su Telegram per organizzare manifestazioni in tutta Italia il 4 maggio. Gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l’uso di telegram si preparano a riempire piazze per il 4 maggio”. Così i pescetti scalpitano. A difesa, ovviamente, della sicurezza sanitaria. Non si sono visti così attivi nel denunciare i gruppi che il 25 aprile, in barba alle regole del distanziamento sociale, hanno scorrazzato per l’Italia.

La Sardine denunciano chi scenderà in piazza

Le Sardine, paladini del governo, lanciano l’allarme. E additano i link dei gruppi Telegram (da Lombardia reattiva a Sicilia reattiva) che invitano a scendere in piazza lunedì. Il gruppo della Lombardia conta già 1721 iscritti, quello del Veneto 1401, l’Emilia Romagna 1435, la Liguria 627 e ancora 831 nel Lazio, 770 in Campania, 502 in Sicilia. E giù attacchi. “Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica, diventa, per certi individui, una scusa. Per dimostrare la loro forza individuale col supporto del branco”, così scrivono le dotte Sardine. Il movimento ben pagato dal Pd per impedire alle scorse regionali che l’Emilia Romagna voltasse pagina. “Non c’è riflessione. Solo una sciocca impulsività. Che lede e mette a rischio la salute di tutti coloro che le regole le rispettano”. I pescetti, quelli che in campagna elettorale hanno insultato i sovranisti con democratico rispetto dell’avversario, mettono in guarda dai sovversivi. E si improvvisano sociologi-psicologi.

“La parte più triste di questo scenario è la sensazione che proprio alcuni esponenti politici abbiano, con le loro esternazioni, fomentato parti della popolazione ad assembrarsi contro le scelte del governo”. E ancora con raro sprezzo del ridicolo: “Quando la propaganda supera il buonsenso, quando la presunzione di pochi può vanificare l’impegno dei più, lo Stato deve intervenire e prevenire il rischio di ulteriori contagi”.