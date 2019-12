Il gratta e vinci con le sardine finisce presto. Perché se è vero tutto quel che sta emergendo – ed è vero – questo movimento di senzatesta si sta trasformando nel veicolo della peggiore sinistra, quella che lambisce il Pd e sprofonda nei centri sociali. Altro che novità. Siamo semplicemente di fronte alla rappresentazione di un grande inganno, un pallone destinato inevitabilmente a sgonfiarsi.

Non che affascinassero nelle loro sembianze da rivoluzionari da salotto. Però in fondo questi delle sardine potevano apparire insidiosi come alternativi alla destra che odiano, molto più degli apparati da nomenclatura che stanno aggrappati al potere senza voti. E nella piazza di sabato c’era andata anche brava gente, insospettabili purosangue rispetto alla politica. Chissà che cosa risponderebbe Isabella Ferrari ad una domanda semplice semplice? Lei, che immaginiamo come elettrice di una sinistra moderata, sarebbe andata lo stesso in piazza se avesse saputo di potersi imbattere in Tarzan e la sua banda? Sì, l’estremista di sinistra più amato dai centri sociali, quell’Andrea Alzetta che non poté tornare in Campidoglio per via di problemi giudiziari?

E adesso che diranno le sardine vip?

Per Mario Monti – orrore – le sardine sono “interessanti”, Zingaretti gronda entusiasmo per le piazze che il Pd non riesce più a riempire e lasciare fare ai “ragazzi”. Ne è ammirato persino Renzo Piano e ci stavano facendo un pensierino pure Virginia Raggi e Luigi di Maio. I giudizi del giorno dopo possono essere ancora gli stessi del giorno prima? Si sono sprecati gli endorsement dei vip nei confronti di questo fenomeno esploso così all’improvviso. Ma difficilmente si può resistere se non si supera la prova dell’ambiguità: per chi fa politica – e loro vogliono farla – è decisiva.