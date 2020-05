A scuola con il grembiulino. Gli esperti: «Protegge dal Covid-19, consente di “lavare” germi e infezioni»

Eco-friendly ed economico. Il grembiulino è anche un perfetto scudo contro le malattie. Sarà perciò il compagno indispensabile degli alunni alla riapertura delle scuole in autunno, per essere più protetti durante un anno scolastico in cui sarà inevitabile dover convivere con Covid-19.

Nei banchi con il grembiulino come protezione

Il grembiulino a scuola, come protezione in più contro le malattie, è promosso a pieni voti dai pediatri. Lo ritengono pratico, igienico, utilissimo anche per ridurre le discriminazioni sociali e il bullismo, pur consentendo ai piccoli di esprimere lo stesso la propria personalità.

Il verdetto dei pediatri

Il verdetto positivo che spiana la strada a un rientro sui banchi di scuola “in uniforme” il prossimo settembre emerge da un’indagine dell’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza Paidòss. Indagine svolta con il contributo non condizionato di Siggi, che ha coinvolto oltre 1000 pediatri di tutto il Paese.

Grembiulino, utilissimo presidio igienico

Secondo il 68% dei pediatri il grembiulino è un utilissimo presidio igienico. Basta metterlo in lavatrice al rientro da scuola per “lavare via” tutti i germi che potrebbero portare raffreddore, tosse, infezioni gastrointestinali e anche il temuto Sars-CoV-2, interrompendo la diffusione dei patogeni da scuola a casa.

L’igiene in classe dovrà essere maggiore

Pertanto è una soluzione che gli istituti dovrebbero considerare per il prossimo anno scolastico, in cui l’attenzione all’igiene in classe dovrà essere inevitabilmente molto maggiore. «Il grembiulino è un’ottima protezione per i bimbi, non solo per evitare danni agli abiti ma anche per la salute», osserva Giuseppe Mele. È il presidente della Società italiana medici pediatri (Simpe). «Basta lavarlo per eliminare i germi che potrebbero essere causa di infezioni».