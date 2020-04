Voragine profonda due metri al Pantheon, Gasparri: «È la metafora del fallimento della Raggi»

Voragine al Pantheon. Anche ai tempi del coronavirus a Roma continuano a formarsi voragini. L’ultima si è aperta in pieno centro di fronte al Pantheon, in piazza della Rotonda, ed è profonda due metri. La buca che è stata transennata dalla Polizia Locale, si trova esattamente tra la fontana e i ristoranti e bar che a causa coronavirus sono chiusi. Come riporta RomaToday a crollare sono stati una quarantina di sampietrini per una superficie di un metro quadro e profonda due metri. E sono caduti dove c’è una galleria di servizi con cavi e condutture.

Voragine al Pantheon, la denuncia di Gasparri

«La Sindaca Raggi aveva assicurato che nel periodo di traffico limitato, dai primi di marzo fino ad oggi e oltre, si sarebbe adoperata per riparare il manto stradale della città, ridotto come una gruviera a causa dell’incuria o di riparazioni evidentemente poco efficaci, ma sempre molto onerose per le casse comunali. Oggi constatiamo che il selciato della città continuata cadere a pezzi. Ultima in ordine di tempo, una voragine profonda circa due metri. Proprio davanti al Pantheon, uno dei luoghi storici più visitati al mondo». Commenta il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale.

«La Raggi continua coi suoi proclami»

«Il tempo del lockdown poteva essere capitalizzato per effettuare opere di manutenzione che, in periodi normali, creano rallentamenti al traffico urbano. Invece niente. La Raggi continua con i suoi proclami, che puntualmente vengono smentiti dai fatti. A raccontare ai romani la favola di un’imminente ripresa, senza avere creato le condizioni del rilancio economico. La voragine del Pantheon è la metafora del fallimento di una gestione amministrativa – conclude Gasparri – diventata vittima delle sue stesse contraddizioni. Chiediamo meno slogan e più fatti. Anche perché alle promesse della Sindaca, siamo certi, non crede più nemmeno la Raggi».