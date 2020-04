Vergognoso video-verità del premier olandese: “Non daremo soldi all’Italia”

“No, tranquillo, non daremo soldi all’Italia”. Sul web impazza il video verità del premier olandese Mark Rutte, che in barba a qualsiasi sentimento di pietà e di solidarietà europea, rassicura un netturbino. “Mi raccomando, non dia i soldi agli italiani e agli spagnoli”. E Rutte lo tranquillia: “No, no. Ne prendo nota”, dice, alzando il pollice in basso come in segno di intesa. Il video dimostra che, Mes a parte, non ci saranno molti margini di trattativa sulla partita del Recovery Fund, tantomeno per aver fondi a fondo perduto.

Già nelle scorse settimane, l’Olanda ci aveva sbeffeggiati sul possibile ricorso ai fondi del Mes e sull’ipotesi, ormai tramontata, dei coronabond.