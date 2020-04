Bill Gates miliardario filantropo. Il vaccino contro il coronavirus in corso di sviluppo da parte dell’azienda biotech americana Inovio è entrato nella sua fase di sperimentazione sull’uomo. E ciò grazie al via libera della Food and Drug Administration (Fda). L’ok ai test, in parte finanziati dalla Bill e Melinda Gates Foundation e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations arriva dopo i risultati promettenti ottenuti nei test sugli animali.

40 volontari per il vaccino

Il vaccino, chiamato per ora Ino-4800, viene utilizzato da ieri su 40 volontari. Che hanno ricevuto la prima dose, che sarà seguita da una seconda tra 4 settimane, fa sapere l’azienda in un comunicato.”Si tratta di un significativo passo in avanti nella lotta globale contro Covid-19″ , ha dichiarato Joseph Kim,

presidente e Ceo di Inovio. Senza un vaccino sicuro ed efficace, è probabile che questa pandemia continui a minacciare vite umane e mezzi di sussistenza. Il nostro team di ricercatori, partner e finanziatori si è mobilitato da quando la sequenza genetica del virus è diventata disponibile all’inizio di gennaio. E continua a lavorare 24 ore su 24 per garantire l’avanzamento rapido di Ino-4800 attraverso questo studio di fase 1″. “La produzione di un vaccino Covid-19 entro i prossimi 12-18 mesi non è solo una sfida scientifica. Richiederà anche nuovi livelli di collaborazione e investimenti nell’industria e nel governo. C’è ancora molta strada da

percorrere. Ma oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante in quel viaggio”.

Studi di efficacia sul vaccino

Lo studio di fase 1 di Ino-4800 arruolerà fino a 40 volontari adulti sani a Filadelfia e Kansas City. Dove è già iniziato lo screening di potenziali partecipanti. Le scorte di prodotto sono arrivate la scorsa settimana. Ogni partecipante riceverà due dosi di Ino-4800 a distanza di quattro settimane. E le risposte immunitarie iniziali e i dati di sicurezza dello studio sono previsti entro la fine dell’estate. I dati preclinici hanno mostrato risultati di risposta immunitaria promettenti su più modelli animali. Ulteriori studi preclinici continueranno parallelamente allo studio clinico di fase 1. Dopo aver ottenuto i dati iniziali di sicurezza e immunogenicità, Inovio prevede di avanzare gli studi di efficacia (fase 2) il più rapidamente possibile. Parallelamente, l’azienda sta lavorando per aumentare la produzione di Ino-4800 e prevede di disporre di un milione di dosi di vaccino disponibili entro la fine dell’anno per ulteriori studi e usi di emergenza, in attesa di linee guida e finanziamenti adeguati.