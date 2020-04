Tre rom aggrediscono un uomo per derubarlo: ma era un campione di arti marziali…

Tre rom a Milano hanno aggredito un uomo, di notte, che stava accendendosi in sigaro prima di tornare a casa. Ma hanno scelto male la vittima. L’uomo era Bruno Danovaro, campione imbattuto di arti marziali, residente a Milano. I tre rom sono finiti all’ospedale prima di capire cosa fosse successo. “Mi hanno chiesto il portafoglio e ho reagito d’istinto. Sono molto dispiaciuto per quanto successo, ma mi hanno aggredito loro per primi. Spero che stiano bene e che quanto successo possa essere un esempio per tutti i malintenzionati”, ha detto il campione.

I rom sono capitati malissimo

Da anni Danovaro si batte contro il doping nelle arti marziali, per questa sua lotta alla droga ha ricevuto minacce di tutti i tipi. Ma non si arrende. Collabora con le comunità di recupero, è attivo nelle carceri dove tiene conferenze contro l’uso delle sostanze stupefacenti, ed è stato scelto dal Provveditorato agli Studi e dal Comune di Milano per insegnare nelle scuole dove propone lo sport come modello contro la violenza e l’uso di droghe. Danovaro ha collaborato in passato con diversi ospedali, come il Gaslini di Genova (lui è nato a Sampierdarena) e si è reso ora disponibile ad andare al Bambino Gesù di Roma, quando sarà passata l’emergenza.

Il campione fa il volontario in questa emergenza virus

Come si diceva, Bruno Danovaro ha sostenuto 112 incontri risultando sempre vincente, e questo è un vero record. “Ma il mio record più grande – ci dice – è oggi quello di portare aiuti alimentari alle famiglie milanesi che hanno bisogno e il mettermi a disposizione come volontario della Croce Rossa di questa città.