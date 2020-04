Selvaggia Lucarelli torna nel mirino delle polemiche per un suo articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano in cui attacca l’assessore lombardo Gallera. Oggi: Ma l’altro giorno era per un suo tweet al vetriolo contro qualche collega. La settimana prima per qualche commento scevro da atenuazioni diplomatiche diffuso in rete a gogò. Fatto sta che oggi la Lucarelli, che ha denunciato l’ultima gogna mediatica attivata da un collega che, proprio come lei, non è solito andarci con i piedi di piombo quando analizza o esprime pareri, torna al centro della scena. In cui, ancora una volta, urla allòa persecuzione mediatica. Denuncia il sessismo delle offese ricevute. Ritwitta l’ennesima indignazione social.

Selvaggia Lucarelli contro Facci. E contro tutti

Così, lo scontro consumato dalle trincee dei rispettivi account Twitter, procede a colpi di hashtag. Di annunci di querele. Di j’accuse al veleno. «Mentre ci si indigna per i contenuti di Telegram – posta la Lucarelli – un giornalista mi insulta scomodando le mie tette. Dicendo che porto male e così via. Centinaia di like di uomini e donne. Per quel che mi riguarda, la mia risposta sarà un’azione civile e penale. Anche per alcuni commentatori». Selvaggia Lucarelli annuncia di voler agire in giudizio nei confronti del giornalista Filippo Facci. Fulcro della querelle un post, sempre su Twitter, che Facci ha scritto stamane rivolto alla giornalista, definita “gossipara che porta male a tutto e tutti. Nota per le sue tette da vecchia matrona». Moltissimi commenti a sostegno della giornalista, che disapprovano il frasario e i toni usati da Facci. Ma molti anche i like di approvazione al giornalista.

Il tweet di insulti che ha indignato la giornalista

Uno pari palla al centro? Neanche per sogno. L’attacco sferrato da Facci va ben oltre l’insulto alla tette o a presunte makumbe. Come anticipavamo in apertura, infatti, il giornalista ha attaccato la collega per un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano in cui Selvaggia Lucarelli critica aspramente l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. E lo fa in un momento, come noto, di drammatica criticità e dolore. Una “colpa” che 52enne di Monza ha sentenziato di dover punire severamente. E giù con improperi e offese da denuncia alla “Metoo”. «Cambiatemi lavoro, datemi la pensione anticipata, qualsiasi cosa pur di non correre il rischio che un demente possa pensare che questa gossipara che porta male a tutto e tutti, nota per le sue tette da vecchia matrona, possa essere accomunata allo stesso mestiere che faccio io», ha scritto Filippo Facci sul suo profilo Twitter. Allegando lo screenshoot dell’incipit dell’articolo di Salvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. La Lucarelli respinge al mittente. Decisa a trascinare Facci in tribunale.